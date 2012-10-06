У центрі Житомира тролейбус із пасажирами врізався в будинок

Вчора близько 23.25 у центрі Житомира тролейбус з пасажирами в'їхав у будинок, зачепивши дерево.

Як повідомила УНІАН керівник Відділу громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області Алла Ващенко, постраждало троє людей. Тролейбус перед перехрестям раптово різко повернув вліво і в'їхав у житловий 5-поверховий будинок. "В аварії постраждало троє пасажирів тролейбуса. Вони отримали легкі тілесні ушкодження, медики надали їм невідкладну допомогу",- уточнила А.Ващенко. За даними керівника прес-служби Управління ДАІ у Житомирській області Миколи Яцкевича, водій тролейбуса пояснює аварію технічною несправністю машини. Правоохоронцями проводиться перевірка.

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