Голова НСЖУ: треба припинити дискусії «Чи є блогер журналістом»

Як повідомили УНІАН у прес-службі НСЖУ, про це він сказав під час 10-го Родоського форуму «Діалог цивілізацій», що тривав з 4 по 8 жовтня на о. Родос (Греція).

У форумі взяли участь 540 політиків, економістів, науковців та журналістів із 63 країн світу. Серед головних тем дискусій були хід соціально-політичних трансформацій у світі, глобалізм та справедливість, екологічні виклики, проблеми пов’язані з міграцією на планеті.

Однією із ключових тем, що викликала дискусію, стало «Формування нового мережевого суспільства: нові цивілізаційні виклики». Учасники форуму констатували, що цифрові ЗМІ вже можна назвати базовим культурним інститутом глобальної електронної цивілізації, що наразі формується. Вони стали фактором, що безпосередньо формує соціальну реальність.

За словами віце-президента ЮНЕСКО Метце-Мангольда Верена, «соціальні мережі створили альтернативу громадській думці, вони обійшли будь-яку цензуру, але, разом з тим, останнім часом зникають відмінності між інформацією та пропагандою».

Голова НСЖУ заявив: «У цифровому світі є дві основні проблеми - це питання відповідності етичним нормам контенту, що розміщується в мережі, і вирішення проблеми його монетизації».

О.Наливайко вважає, що «потрібно припинити загальносвітові дискусії «Чи є блогер журналістом» і ширше залучати інтернет-авторів до професійних спілок з діючими кодексами журналістської етики, що дозволить підвищити професійні стандарти, відповідальність дописувачів і якість журналістики в цілому».