Європейська федерація журналістів привітала українські ЗМІ з перемогою

Як повідомили УНІАН у Національній спілці журналістів України, 1 - 3 жовтня у Москві відбулася конференція Європейської федерації журналістів «ЄФЖ йде на Схід». На конференції обговорювалися питання статусу свободи слова у країнах Східної Європи, принципи журналістської солідарності, захисту трудових прав працівників медійної сфери.

Президент ЄФЖ Арне Кьоніг привітав українських журналістів з перемогою зняття з голосування так званого «закону про наклеп». На його погляд, «це вдалий приклад журналістської солідарності у боротьбі за свої права не тільки в Україні, а й в Європі».

Учасники конференції розглянули питання співпраці журналістських об’єднань із фрілансерами. Інформацію з цього приводу, а також про запровадження національної прес-карти зробив голова Національної медіа-профспілки України Юрій Луканов.

Експерт з безпеки Оксана Романюк зробила доповідь про загрози журналістам, котрі займаються розслідуваннями.

Голова НСЖУ Олег Наливайко у доповіді про ситуацію зі свободою слова в Україні розповів про факти порушення професійних прав журналістів, роботу Міжвідомчої робочої групи та результати впровадження Закону «Про доступ до публічної інформації».

О.Наливайко запропонував керівництву ЄФЖ надати підтримку журналістським об’єднанням у підготовці та обміні досвідом медіа-юристів, діяльності комісії з етики.

Він подякував МФЖ/ЄФЖ за оперативність і наполегливість у підтримці спільних звернень НСЖУ і НМПУ з вимогою закриття кримінальних справ проти телеканалу ТВі і сайту «Лівий берег», у боротьбі проти прийняття парламентом змін до Кримінального процесуального кодексу.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня український парламент ухвалив у першому читанні проект закону, яким передбачалося ввести кримінальне переслідування за наклеп з покаранням до трьох років ув’язнення. Проект закону був внесений народним депутатом від ПР Віталієм Журавським.

Проект закону викликав критику з боку Єврокомісії, Ради Європи, ОБСЄ і депутатів Європарламенту, а також низку протестів з боку журналістського співтовариства.

25 вересня В.Журавський зареєстрував у парламенті проект постанови про відміну рішення Верховної Ради про ухвалення в першому читанні законопроекту про криміналізацію наклепу.

2 жовтня Верховна Рада України скасувала своє рішення про ухвалення в першому читанні проекту закону «Про внесення змін до Кримінального і Кримінального процесуального кодексу України про посилення відповідальності за посягання на честь, гідність і ділову репутацію людини». “За” таке рішення проголосували 349 із 380 народних депутатів, зареєстрованих у сесійному залі.

Коментуючи це рішення, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань регламенту і депутатської етики Сергій Сас сказав, що сьогоднішнім голосуванням за нібито скасування законопроекту про наклеп провладна більшість та керівництво ВР ввели в оману не тільки народних депутатів, журналістів, а й все українське суспільство.

За його словами, законопроект про наклеп не скасовано, він продовжує знаходитись в базі законопроектів та у будь-який момент може бути ухвалений.