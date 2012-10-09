Україна передала Індії партію модернізованих Ан-32

Повідомлення про це розміщено на сайті державної компанії «Укрспецекспорт».

За інформацією «Укрспецекспорту», церемонія передачі літаків замовнику відбулася 4 жовтня в Києві на державному підприємстві «Завод № 410 цивільній авіації».

У держкомпанії також нагадали, що перша партія з 5 модернізованих Ан-32 була відправлена до Індії у травні 2011 року, друга - у вересні 2011 року, третя - в березні поточного року.

Як повідомляв раніше УНІАН, 27 вересня під час Міжнародного авіаційно-космічного салону «Авіасвіт-ХХІ» генеральний директор «Заводу № 410 цивільній авіації» Сергій Подреза відзначив, що після передачі 4 жовтня чергових 5 літаків індійським ВПС загальна кількість відремонтованих і модернізованих в Україні Ан-32 у рамках індійського замовлення становитиме 20 штук.

«Екватор замовлення пройдено. Усього в Україні буде відремонтовано 40 літаків Ан-32 ВПС Індії. Терміни контракту виконуються згідно з встановленими. Протягом наступних трьох років ми завершимо ремонт ще 20 літаків», - сказав він.

Довідка УНІАН. 15 червня 2009 року Державне госпрозрахункове зовнішньоторговельне підприємство «Спецтехноекспорт» і Міністерство оборони Індії домовилися про модернізацію і ремонт 105 літаків Ан-32, які належать ВПС Індії; головним виконавцем робіт є ДП «Антонов».

Термін реалізації контракту становить 5 років, а його загальна вартість становитиме близько 450 млн доларів.