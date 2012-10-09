Дві гімназії підхопили дизентерію

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник голови Харківської облдержадміністрації Ігор Шурма.

За його словами, госпіталізовано 23 особи, у тому числі 20 дітей, ще 13 осіб проходять амбулаторне лікування.

Заступник губернатора зазначив, що на цей час точно встановлено 5 випадків дизентерії.

Він зазначив, що стан усіх хворих середньої тяжкості. «Тяжких випадків немає. Всі середнього ступеня важкості», - сказав І.Шурма.

Спеціалісти ще встановлюють джерело інфекції, тож ще не можна стверджувати, що джерело інфекції знаходилося в їдальні гімназії.

На думку заступника губернатора, підстав для закриття Богодухівських гімназій №1 та №2 на карантин немає. За його словами, ситуація взята під контроль. На місці працює спеціалісти санітарно-епідеміологічної служби.

«Ситуація на сьогодні є контрольованою. Динаміка призупинена, ми можемо ще мати спорадичні випадки, але ситуація контрольована», - сказав І.Шурма.

Як повідомляв УНІАН, у Богодухові Харківської області 5-7 жовтня до інфекційної лікарні було госпіталізовано 21 особу, у т. ч. 19 дітей Богодухівської гімназії №1 та №2 з діагнозом «гостра кишкова інфекція».

Під час епідрозслідування стану організації харчування в гімназії на харчоблоці виявлено порушення санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму.