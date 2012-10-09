Пройде виставка-ярмарка «Світ хутра»
10-13 жовтня в 2-му павільйоні Національного комплексу "Експоцентр України" (проспект Академіка Глушкова, 1, станція метро «Виставковий центр») пройде виставка-ярмарок «Світ хутра».
У одному місці зберуться найбільші хутряні компанії, провідні виробники хутряних виробів, хутряні салони - магазини Київа та інших міст України, а також представники іноземних компаній.
Відвідувачі зможуть не тільки побачити нові колекції, а й купити хутряні і шкіряні вироби: наймодніші і якісніші норкові шуби, пальта, шкіряні куртки і хутряні шапки за цінами виробників.
Приємним доповненням для відвідувачів стане виставка-ярмарок промислових товарів «Осінь - 2012».
Виставки працюють з 11.00 до 19.00. Вхід вільний.
Детальніша інформація за телефоном (044) 233 -25-10