На Львівщині невідомі розмалювали свастикою барельєф Бандері

Як повідомила УНІАН керівник відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Львівській області Світлана Добровольська, відповідна заява надійшла вчора, 11 жовтня до сокальського райвідділу міліції.

За її словами, проводиться дослідча перевірка. Здійснюються заходи зі встановлення осіб, причетних до скоєння даного правопорушення.

Довідка УНІАН. Барельєф провіднику ОУН С.Бандері встановлено у м.Сокаль на приміщенні Ощадбанку по вулиці Шептицького, 29. Він був виготовлений і встановлений за кошти районної організації Конгресу українських націоналістів і Спілки політв’язнів кілька років тому.