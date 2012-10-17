Глава УГКЦ подарував Папі лампаду у вигляді собору Святої Софії (фото)

Як повідомляє прес-служба УГКЦ, у рамках паломництва до собору Святої Софії в Римі, що проходило 13-15 жовтня 2012 року, Блаженніший Святослав (Шевчук), підніс Святішому Отцеві Бенедикту XVI подарунок від українських прочан, які прибули до цієї святині. Предстоятель УГКЦ вручив Папі лампаду у вигляді римського собору Святої Софії, яку спеціально виготовили із срібла з позолотою київські ювеліри.

Вручаючи дарунок, Блаженніший Святослав зауважив, що ця лампада символізує Церкву, яка є «світлом народів», як про це згадується в Конституції «Lumen gentium», котра була прийнята під час Другого Ватиканського Собору 50 років тому. Глава УГКЦ додав, що оновлена базиліка Святої Софії в Римі є знаком для УГКЦ нової євангелізації у відкритому Папою Році віри в Католицькій Церкві.

«Я щиро вдячний українцям за цей дар і за дар збереження та передання християнської віри, а також за свідчення віри Патріарха Йосифа (Сліпого). Ця лампада завжди нагадуватиме мені про Україну та її народ, а, головне, про Церкву, яка стає світлом віри в усьому світі», - відзначив Святіший Отець Венедикт XVI.

Як нагадує прес-служба УГКЦ, будівництво собору Святої Софії було розпочато в 1967 році. У 1969 році Блаженніший Йосиф (Сліпий) та 17 українських єпископів, у присутності Папи Павла VІ, який переніс сюди із базиліки Святого Климента частину мощів цього святого і поклав під головний престол, здійснили посвячення храму і запрестольної мозаїки, спроектованої видатним українським митцем Святославом Гординським. Реставраційні роботи храму було розпочато рік тому та завершено завдяки пожертвам вірних УГКЦ з усього світу.