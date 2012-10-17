Янукович: Україна виготовлятиме синтетичний газ

Про це Президент України Віктор Янукович сказав під час спілкування з журналістами в Луганську, повідомляє прес-служба глави держави.

За словами В.Януковича, для реалізації цього проекту залучатимуться інвестиції в обсязі 3,5 млрд доларів. Він нагадав, що відповідне рішення було прийнято під час його державного візиту до КНР восени 2010 року. «За результатами спільної роботи з нашими партнерами з Китаю ми прийняли рішення виділити на цю програму 3,5 млрд доларів», - сказав він.

Президент зазначив, що два з п’яти передбачених проектом заводів будуть побудовані в Луганській області. «Сьогодні всі документи оформлені і починається проектування, а потім будівництво», - повідомив В.Янукович.