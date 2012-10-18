Азаров закликає кримських татар припинити називати себе депортованими

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров сказав сьогодні в Сімферополі на зустрічі з громадськістю, відповідаючи на питання із залу про стан фінансування програми допомоги репатріантам.

«Давайте ви себе перестанете називати депортованими, - сказав прем'єр. – Ви влилися в наше населення, стали повноцінною її частиною». У залі після цих слів пролунали оплески.

За словами М.Азарова, уряд вирішував і продовжуватиме вирішувати проблеми кримських татар та інших народів, які постраждали за радянських часів.