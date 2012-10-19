Україна спускає на воду перший побудований за 20 років танкер

Про це розповів генеральний директор Smart Maritime Group Олександр Юрков. Цій компанії і належить ХСЗ, повідомляє «КоммерсантЪ-Украина»

Це судно буде спущено на воду сьогодні, а в лютому-березні 2013 року передано замовнику. За даними асоціації суднобудівників "Укрсудпром", танкери не випускалися в Україні з 1992 року.

Це судно є одним з трьох танкерів-продуктовозів серії RST-27 дедвейтом 7 тис. т, замовлених в листопаді минулого року херсонському підприємству групою російського підприємця Бориса Тітова.

За словами Юркова, отримати таке замовлення ХСЗ вдалося завдяки нижчій, ніж у конкурентів, ціні і вдалому розташуванню.

"Судна будуть експлуатуватися на півдні Росії. Якби їх виробили на російських заводах в Навашино або Червоне Сормово в Нижегородської області, їм довелося б йти через шлюзи, а вони до початку навігації ще будуть закриті", - пояснює генеральний директор Smart Maritime. Крім того, російські заводи, здатні будувати такі судна, зараз повністю завантажені, а українське підприємство змогло запропонувати більш дешеву продукцію аналогічної якості, додає перший віце-президент "Укрсудпрому" Віктор Лисицький.



Аналітик консалтингової компанії UPECO Олександр Сіренко каже, що попит на танкерний флот класу "ріка-море" підвищився з початку року через зупинку українських нафтопереробних заводів (НПЗ) і зростання обсягу імпорту нафтопродуктів.