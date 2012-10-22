Путін і Янукович не вирішили, як пересувати Чорноморський флот
22:47, 22 жовтня 2012Суспільство
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Анонсована прес-службою Кремля угода щодо пересування військових формувань ЧФ у Криму не була підписана сьогодні в рамках візиту Президента України до Москви.
Про це передає кореспондент УНІАН.
Нагадаємо, за підсумками сьогоднішніх переговорів Президентів України і Росії між урядами України і РФ були підписані протокол про поставки товарів за виробничою кооперацією в 2012 році і угода про реадмісію.
Водночас, 21 жовтня прес-служба Кремля повідомила, що «у рамках візиту В.Януковича передбачається підписання ряду двосторонніх документів, зокрема, з питань пересування військових формувань Чорноморського флоту, взаємодії у міграційній сфері, розширення виробничої кооперації».
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