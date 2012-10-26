Українські аграрії кажуть, що заборона на експорт пшениці не вплине на світові ціни

Це зазначається у переданому УНІАН повідомленні Української аграрної конфедерації (УАК) від імені генерального директора Сергія Стоянова.

«Ще одне підтвердження, м'яко кажучи, не дуже жорсткому зв'язку між нашою «забороною» та їх цінами на пшеницю: 25 жовтня торги пшеницею на всіх світових майданчиках закрилися істотним зниженням цін», - цитує прес-служба С.Стоянова.

За його словами, на біржовому майданчику Чикаго 25 жовтня пшениця подешевшала на 4,1 дол./тонна, в Європі на торгах Euronext - на 4 дол./тонна.

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Крім того, згідно зі спостереженням експерта, 25 жовтня знизилися ціни на кукурудзу, ріпак, сою, рис і цукор.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк підтвердив можливість повної заборони на експорт пшениці з України з 15 листопада.

Тижнем раніше Міністерство аграрної політики і продовольства заявило, що експортний потенціал пшениці з України може бути вичерпано 15-20 листопада.

При цьому перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Іван Бісюк звернув увагу зернотрейдерів на те, що на 19 жовтня було законтрактовано на зовнішні поставки 5,4 млн тонн пшениці, що вже на 1,4 млн тонн більше, ніж було вказано в Меморандумі.

У зв'язку з цим чиновник закликав зернотрейдерів зважено поставитися до подальшого укладання контрактів.

Раніше Мінагропрод і зернотрейдери підписали Меморандум, яким було встановлено, що експорт зерна з України в 2012/13 МР не перевищить 4 млн тонн пшениці, 3 млн тонн ячменю і 12,4 млн тонн кукурудзи.