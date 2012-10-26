Київський вокзал евакуюють через повідомлення про замінування
20:18, 26 жовтня 2012Суспільство
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У Києві на залізничному вокзалі у зв’язку із повідомленням про замінування евакуюють пасажирів і персонал.
Київський вокзал начебто замінували. фото vokzal-kiev.ucoz.de
Як повідомили УНІАН у транспортній міліції, 30 хвилин тому по лінії 102 зателефонував невідомий і повідомив про замінування вокзалу «Київ-пасажирський».
На місце події одразу виїхали слідчо-оперативні та вибухотехнічні групи, які обстежуватимуть приміщення вокзалу та прилеглу територію на предмет можливої наявності вибухівки.
Проводиться евакуація пасажирів та персоналу, зазначили в міліції, додавши, що інформації про перешкоджання руху потягів немає.
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