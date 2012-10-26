Київський вокзал евакуюють через повідомлення про замінування

Як повідомили УНІАН у транспортній міліції, 30 хвилин тому по лінії 102 зателефонував невідомий і повідомив про замінування вокзалу «Київ-пасажирський».

На місце події одразу виїхали слідчо-оперативні та вибухотехнічні групи, які обстежуватимуть приміщення вокзалу та прилеглу територію на предмет можливої наявності вибухівки.

Проводиться евакуація пасажирів та персоналу, зазначили в міліції, додавши, що інформації про перешкоджання руху потягів немає.