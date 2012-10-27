Виборці отримали фальшиві листи з прокуратури

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Святошинського району міста Києва.

У повідомленні зазначається, що прокурор Святошинського району Києва Василь Смітюх повідомив, що до прокуратури району звернулися громадяни, які отримали листи начебто від прокуратури району щодо попередження про кримінальну відповідальність за порушення виборчих процесів.

“Зазначені листи від прокуратури району є підробленими, і їх розповсюдження я розцінюю як спробу дискредитації органів прокуратури в період передвиборчої кампанії. Ці листи в прокуратурі району не готувалися, не реєструвалися та мною не підписувалися. До того ж зазначена дата реєстрації 14 жовтня є неділя - вихідний день», — наголосив В.Смітюх.

За його словами, листи є юридично безграмотні, оскільки в них міститься інформація про кримінальну відповідальність, передбачену статтею 158 Кримінально-процесуального кодексу України. Він нагадав, що кримінальна відповідальність в Україні передбачена виключно Кримінальним кодексом України.

В.Смітюх зазначив: «Більше того, конверти, в яких надсилалися підроблені листи, були відправлені поштою 25 жовтня з інших поштових відділень, а не з того, яке постійно використовує прокуратура району».

Для проведення перевірки та прийняття рішення у порядку ст. 97 КПК України прокуратура Святошинського району направила матеріали до райуправління міліції.