ЗМІ: У Голлівуді знімуть фільм про київський «Матч смерті»

Як пише ресурс dynamo.kiev.ua, у 2013 році в Європі почнуться зйомки нового голлівудського фільму під назвою «Динамо», основною сюжетною лінією якого буде зіграний влітку 1942 року в Києві матч між місцевими футболістами й німцями, які окупували столицю України.

Як зазначає сайт, розповідь про відомий «Матч смерті» пройде від імені воротаря й лідера київської команди Миколи Трусевича, роль якого зіграє всесвітньо відомий шотландський актор Джерард Батлер («300 спартанців», «Рок-н-рольник», «Гола правда»). Прізвища виконавців решти ролей футболістів поки не називають.