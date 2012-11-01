«Укрзалізниця» запускає нічний Хюндай до Донецька

Як повідомляється в прес-релізі, з Києва потяг відправлятиметься о 23.38, а прибуватиме до Донецька о 6.27. З Донецька потяги виїжджатимуть о 23.12 і прибуватимуть до Києва о 5.56.

Попередні продажі на новий рейс розпочнуться найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, “Укрзалізниця” припинила підтримку своїм онлайн-сервісом придбання квитків booking.uz.gov.ua електронних грошей WebMoney.

Довідка УНІАН. Потяг категорії «Інтерсіті+» (ИС+) - швидкісний потяг, що курсує в прямому сполученні з маршрутною швидкістю 90 км/год і більше при допустимій швидкості до 200 км/год. У складі потягу вагони з місцями для сидіння 1-го і 2-го класу.

До класу ІС+ належать електропоїзди "Український експрес" виробництва Hyundai Rotem.