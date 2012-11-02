Почалася реєстрація бажаючих взяти участь у пробному ЗНО

Як повідомляє сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, реєстрація триватиме до 30 листопада.

Детальну інформацію щодо порядку реєстрації розміщено на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти, на території обслуговування якого особа бажає проходити пробне зовнішнє незалежне оцінювання.

Як повідомляв УНІАН, з 2 січня 2013 року розпочнеться реєстрація на складання тестів ЗНО, яке наступного року пройде з 3 по 27 червня.