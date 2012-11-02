Кількість жертв урагану в США наближається до 100

Раніше повідомлялося про 80 ​​загиблих.

За останніми даними, жертвами стихії в штаті Нью-Йорк стали щонайменше 47 осіб, з них 39 у Нью-Йорку. Кількість загиблих у Нью-Джерсі оцінюється в 13 осіб. Жертвами урагану в Меріленді стали 11 осіб, стільки ж загинули в Пенсільванії. Також в списках загиблих значаться жителі штатів Західна Вірджинія, Коннектікут, Вірджинія та Північна Кароліна. Ще одна людина загинула в Торонто, Канада.

Ураган "Сенді", який до того вирував у країнах Карибського басейну, в ніч на вівторок досяг східних штатів США, нагадує РІА "Новости".

Найбільший збиток стихія завдала штатам Нью-Джерсі та Нью-Йорк. У столичному окрузі Колумбія руйнувань не було, проте ураган порвав дроти на численних лініях електропередачі, тож до 400 тисяч людей залишалися без світла два дні у Вашингтоні і штатах Меріленд і Вірджинія. Всього на східному узбережжі США через ураган без енергопостачання залишилися більше 8 мільйонів осіб.