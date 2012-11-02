Менше 1% українців щепилися від грипу

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив начальник відділу державного санітарного нагляду Санітарно-епідеміологічної служби України Віктор Ляшко.

Він повідомив, що активна вакцинація проти грипу в Україні розпочалася лише на 42 тижні року, тобто, з середини жовтня. «Це дає підстави вважати, що в цьому сезоні, як і в минулорічному, показники охоплення щепленнями проти грипу будуть знаходитися в межах 1-2%», - сказав В.Ляшко і додав, що у Росії наразі вакциновано уже понад 13 млн осіб.

В.Ляшко повідомив, що на сьогодні в аптечній мережі доступна вакцина проти грипу в кількості 402 тис. 752 дози.

При цьому він висловив стурбованість підходом органів місцевого самоврядування до питання вакцинації проти грипу, адже майже 1 млн 200 тис. українців віднесено до групи ризику, яку необхідно щепити від грипу.

Як зауважив В.Ляшко, вакцина проти грипу віднесена, згідно з Національним календарем щеплень, до рекомендованих щеплень, відповідно, за кошти державного бюджету вона централізовано не закуповується. «Це все віддано на прерогативу органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і закладів, які повинні вакцинувати своїх працівників. Тому саме на цій активній роботі ми наполягатимемо і добиватимемось того, щоб якомога більша кількість населення була вакцинована саме за кошти місцевих бюджетів», - сказав він.

За словами В.Ляшка, вакцина проти грипу коштує від 75 грн, також заплатити треба буде за вартість послуги, залежно від того, де саме робити щеплення.

У СЕС зазначають, що в Україні у епідемічному сезоні 2012-2013 року дозволені до застосування вакцини для профілактики грипу Флюарикс (виробництва GlaxoSmithKline Biologicals Branch of SmithKline Beecham Pharma GmbH & Co.KG, Німеччина), Інтаза*15/Інтаза*9 (виробництва Санофі Пастер С.А., Франція), Інфлувак (виробництва Abbott Biologicals BV, Нідерланди), Ваксігрип (виробництва Санофі Пастер С.А., Франція) та Гриппол плюс (виробництва ТОВ «НПО Петровакс Фарм», Росія).

У свою чергу представник громадської організації «Імунний щит нації» Наталя Винник нагадала, що до груп ризику належать діти до 5 років, вагітні жінки, люди віком від 65 років, люди з надмірною вагою, хворі на діабет, хронічні серцево-судинні захворювання, захворювання легенів та інші тяжкі хронічні захворювання, а також люди, які перебувають на імуносуперсивній терапії.

Крім того, до професійних груп ризику належать медичні працівники, вчителі та вихователі, продавці, водії громадського транспорту та всі, хто працює в багатолюдних місцях.

Н.Винник також зауважила, що найнижчий рівень охоплення щепленнями наразі спостерігається у Волинській, Житомирській, Луганській, Херсонській та Київській областях, найвищий рівень охоплення – у Дніпропетровській області.

Крім того, В. Ляшко зауважив, що у Державній санепідслужбі працює гаряча лінія (044) 425-08-83, де можна дізнатися про кабінети, де роблять щеплення проти грипу.