Офіційний курс валют на 6 листопада

04:00, 06 листопада 2012
Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні.

Нацбанк встановив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 6 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD - 799.3000 (на 5 листопада - 799.3000)

100 EUR - 1021.2656 (на 5 листопада - 1027.1005)

10 RUR - 2.5470 (на 5 листопада - 2.5470)

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