Офіційний курс валют на 6 листопада
04:00, 06 листопада 2012Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні.
Нацбанк встановив офіційний курс гривні
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 6 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD - 799.3000 (на 5 листопада - 799.3000)
100 EUR - 1021.2656 (на 5 листопада - 1027.1005)
10 RUR - 2.5470 (на 5 листопада - 2.5470)
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