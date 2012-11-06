Офіційний курс валют на 6 листопада

Нацбанк встановив офіційний курс гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 6 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD - 799.3000 (на 5 листопада - 799.3000) 100 EUR - 1021.2656 (на 5 листопада - 1027.1005) 10 RUR - 2.5470 (на 5 листопада - 2.5470) Усі курси валют на 6 листопада

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