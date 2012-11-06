52 роки тому відкрилися перші станції київського метро

Яку повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, 6 листопада 1960 року було відкрито першу чергу Київського метрополітену – ділянку Святошино-Броварської лінії завдовжки 5,2 км з п'ятьма станціями – від «Вокзальної» до станції «Дніпро».

Будівництво метрополітену розпочалося 1949 року. Проте проходження тунелів супроводжувалося постійними ускладненнями – своєрідний рельєф місцевості, пливуни, що розмили підземні пласти, та інші непередбачені проектом обставини. Через це виникли суттєві відставання у графіках виконання робіт. Крім того, у 1954 році фінансування будівництва метро в Києві на деякий час призупинили, оскільки зусилля СРСР були спрямовані на освоєння цілинних земель.

Проекти станцій метро обиралися на конкурсній основі. Конкурс було оголошено на початку 1958 року. У липні того ж року відкрилася виставка колективних проектів, де були представлені 80 робіт. Комісія з розгляду конкурсних робіт, до складу якої увійшли представники громадських організацій міста, академій будівництва та архітектури СРСР і УРСР, скульптори, художники, письменники, керівники Головтунельбуду, Метродіпротрансу і Київметробуду, обрали п'ять найкращих проектів. Саме вони були втілені при спорудженні станцій «Вокзальна», «Університет», «Хрещатик», «Арсенальна» і «Дніпро», що увійшли у першу чергу будівництва Київського метрополітену. На облицювання станцій і вестибюлів пішло близько 7300 кв. м граніту та мармуру.