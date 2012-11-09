Шість нафтогазових ділянок виставлені на аукціон

Про це сказано в офіційному повідомленні Держгеології, опублікованому в газеті «Урядовий кур'єр» (№205 від 8 листопада).

Згідно з повідомленням, на аукціон виставлено спецдозволи на геологічне вивчення і розробку шести нафтогазоносних ділянок у Полтавській, Луганській, Сумській областях.

Зокрема, на аукціон будуть виставлені ліцензії на розробку Біличівської площі (Полтавська обл.), початкова вартість - 3,9 млн. грн, термін дії дозволу - 20 років; Лосищинської ділянки (Сумська обл.), початкова вартість - 2,3 млн. грн, термін - 20 років; Сурмачівської ділянки (Сумська обл.), початкова вартість - 1,039 млн. грн, термін - 20 років; Попаснянської площі (Луганська обл.), початкова вартість - 32,48 млн. грн, термін - 20 років;

Новосвітлівської площі (Луганська обл.), початкова вартість - 0 грн, термін - 5 років; Селезнівської площі (Луганська обл.), початкова вартість - 0 грн, термін - 5 років.

Аукціон відбудеться 11 грудня. Заявки на участь в аукціоні приймаються до 23 листопада.

Як повідомляв УНІАН, у 2010-2011 роках Держгеолслужба реалізувала 951 спецдозвіл на надрокористування на суму 431 млн. грн, зокрема відомство реалізувало спецдозволи на розробку 10 перспективних нафтогазоносних родовищ з оцінними запасами на рівні 45 млн. тонн умовного палива.