«Натюрморт із тюльпанами» Пікассо продали за 41,5 млн доларів

Організатори торгів попередньо оцінювали вартість полотна в 35-50 млн доларів, повідомляє РІА «Новости».

Картина, написана в 1932 році, присвячена юній музі художника Марі-Терез Вальтер. Її сюрреалістичний портрет "Оголена, зелене листя й бюст", виконаний в той же час, у березні 2010 року на нью-йоркському аукціоні встановив абсолютний світовий рекорд на той момент - його придбали за 106,5 млн доларів.

Всього у четвер було продано шість робіт художника, за які Sotheby's виручив понад 81 млн доларів. Зокрема, малюнок Пікассо "Згвалтування", виконаний 2 травня 1940 року олівцем і чорнилом на папері розміром 38 на 42 см, пішов із молотка за 13,5 млн доларів, ставши третім за ціною лотом аукціону імпресіоністів. Передпродажна оцінка малюнка коливалася в межах 4-6 млн доларів.

Торги спочатку були призначені на 5 листопада, проте через ураган "Сенді" були відкладені.