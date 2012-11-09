«Натюрморт із тюльпанами» Пікассо продали за 41,5 млн доларів
"Натюрморт із тюльпанами" пензля Пабло Пікассо продано в Нью-Йорку на вечірніх торгах Sotheby's за 41,5 млн доларів, ставши топ-лотом аукціону, присвяченого мистецтву імпресіоністів.
Організатори торгів попередньо оцінювали вартість полотна в 35-50 млн доларів, повідомляє РІА «Новости».
Картина, написана в 1932 році, присвячена юній музі художника Марі-Терез Вальтер. Її сюрреалістичний портрет "Оголена, зелене листя й бюст", виконаний в той же час, у березні 2010 року на нью-йоркському аукціоні встановив абсолютний світовий рекорд на той момент - його придбали за 106,5 млн доларів.
Всього у четвер було продано шість робіт художника, за які Sotheby's виручив понад 81 млн доларів. Зокрема, малюнок Пікассо "Згвалтування", виконаний 2 травня 1940 року олівцем і чорнилом на папері розміром 38 на 42 см, пішов із молотка за 13,5 млн доларів, ставши третім за ціною лотом аукціону імпресіоністів. Передпродажна оцінка малюнка коливалася в межах 4-6 млн доларів.
Торги спочатку були призначені на 5 листопада, проте через ураган "Сенді" були відкладені.