Нацбанк продав за жовтень майже на 1,8 млрд доларів більше, ніж купив

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Згідно з наданою інформацією, минулого місяця НБУ продав на міжбанку 695 млн дол США, 535 млн євро і 95 млн фунтів стерлінгів, 669 млн швейцарських франків.

Регулятор поповнив резерви за рахунок купівлі 460 млн дол США.

За даними Нацбанку, банківські валютні вклади фізичних осіб (у доларовому еквіваленті) зросли на 616, 1 млн доларів і на 1 листопада 2012 року складе 21,742 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ в жовтні скоротилися на 8,4% - до 26,812 млрд дол.

За січень-жовтень п.р. резерви знизилися майже на 16%, або на 4,983 млрд дол. (з 31,795 млрд дол.).