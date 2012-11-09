Знавці української мови з'їхалися в Рівне - конкурс імені Яцика

Як передає кореспондент УНІАН, урочистості відбулися в обласному академічному музично-драматичному театрі.

За словами заступника голови облдержадміністрації Олексія Губанова, відкриття чергового конкурсу імені П.Яцика на Рівненщині було обумовлено ще влітку минулого року під час урочистого відкриття культурно-археологічного комплексу «Пересопницьке Євангеліє» з нагоди 450-річчя цієї української Першокниги.

Крім того, як зауважив О.Губанов, Рівненщина має хороші традиції участі в таких творчих змаганнях, адже її вихованці багато разів ставали переможцями та призерами конкурсу.

Для участі у проведенні конкурсу на Рівненщину приїхали його меценати та представники Інституту української літератури імені Т.Шевченка. Зокрема, директор Інституту академік Микола Жулинський зауважив,що хоча конкурсу пророкували коротке життя, але він «є і буде, а сам конкурс став важливим стимулятором для того,щоб українська мова розвивалася».

«Незважаючи на всі перипетії, які відбувалися, оскільки нам ставили палиці в колеса, ми перемогли, і наш 13-й конкурс відбувається. Ніякі сили його не зупинять», - наголосив віце-президент Ліги українських меценатів Михайло Батуляк.

Нинішній конкурс імені П.Яцика, засновано канадським меценатом українського походження у 2001 році, пройде у чотири етапи, починаючи від шкільного і закінчуючи всеукраїнським. Переможці у вікових групах стануть відомі на початку 2013 року. А найкращі знавці української мови отримають грошові винагороди у сумі від 3 до 7 тис грн.