Прокуратура намагається повернути у держвласність 16 га земель заплав Дніпра
11:22, 10 листопада 2012Суспільство
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Дніпровська екологічна прокуратура вимагає повернення до державної власності 16 га земель заплав Дніпра.
Прокуратура намагається забрати землю назад
Як повідомляється на сайті Генеральної прокуратури, у зв’язку з цим екологічною прокуратурою до Бориспільського міськрайсуду на Київщині подано 8 позовів щодо незаконної передачі у власність земель водного фонду.
Так, згідно з розпорядженням Бориспільської райдержадміністрації, у власність громадян було надано земельні ділянки, які є землями прибережних захисних смуг Дніпра та його акваторії, загальною площею 16 га вартістю 9 млн грн.
Прокуратура вимагає визнання незаконними розпорядження райдержадміністрації та скасування виданих на їх підставі державних актів на право власності на земельні ділянки.
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