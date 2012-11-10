Прокуратура намагається повернути у держвласність 16 га земель заплав Дніпра

Як повідомляється на сайті Генеральної прокуратури, у зв’язку з цим екологічною прокуратурою до Бориспільського міськрайсуду на Київщині подано 8 позовів щодо незаконної передачі у власність земель водного фонду.

Так, згідно з розпорядженням Бориспільської райдержадміністрації, у власність громадян було надано земельні ділянки, які є землями прибережних захисних смуг Дніпра та його акваторії, загальною площею 16 га вартістю 9 млн грн.

Прокуратура вимагає визнання незаконними розпорядження райдержадміністрації та скасування виданих на їх підставі державних актів на право власності на земельні ділянки.