На Закарпатті пенсіонерка влаштувала в ательє стрілянину

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС.

Зокрема, за даними правоохоронців, 60-річна жителька Мукачева звернулася в місцеве ательє з пошиву одягу. Там у неї виник конфлікт із працівниками закладу.

Наразі невідомо, з якої причини це сталося (можливо, жінці не сподобалася якість виконаної майстринями роботи), проте словесними аргументами жінка не обмежилася, зазначається в повідомленні.

Прийшовши в ательє із газовим револьвером, жінка почала з нього стріляти. Працівниці ательє викликали міліцію й жінку доставили в міськвідділ для з’ясування обставин.

Зброю, яка виявилася офіційно зареєстрованою, вилучено, а сама жінка, не виключено, нестиме кримінальну відповідальність за ст.296 ч.4 Кримінального кодексу України (хуліганство із застосуванням зброї).

Причина конфлікту в ательє наразі з’ясовується, зазначили в МВС.