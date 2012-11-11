Вихователь дитсадка побив хлопчика до струсу мозку

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, на занятті з фізкультури вихованець ДНЗ №29 отримав закритий перелом кісток носа та струс головного мозку. Проте належну медичну допомогу дитині в садочку не надано, а в лікарню хлопчика доставлено лише увечері його батьками, зазначили в прокуратурі.

У ДНЗ №5 під час занять п’ятирічний вихованець отримав тілесні ушкодження у вигляді крововиливу м’яких тканин нижньої губи. Як встановлено перевіркою, ці травми йому нанесено вихователем.

У прес-службі прокуратури Хмельницького наголосили, що вказані факти керівники дошкільних закладів приховали, належної оцінки діям педагогічних працівників не дали.

«Більше того, замість створення атмосфери доброзичливості, співчуття та поваги до гідності дитини, намагання виправити наслідки нанесеної травми, у дитсадку №5, аби не допустити розголосу, вчинено психологічний тиск на потерпілого та його батьків», - наголошується у повідомленні.

Окрім того, прокуратура внесла подання міському голову Сергію Мельнику з вимогою притягнути до відповідальності винних працівників вказаних закладів та посадовців управління освіти міської ради, не допускати в подальшому таких випадків.

Також прокуратурою міста скасовано постанови органів міліції про відмову в порушенні кримінальної справи за цими фактами та направлено матеріали для проведення повної і належної перевірки.

Загалом, у Хмельницькому діє 39 дошкільних закладів.