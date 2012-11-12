У київському Палаці спорту загинув журналіст

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook колега загиблого Іван Вербицький, який також був присутній на матчі, пише ZN.ua.

На думку І.Вербіцкого, Ю.Данілов загинув з вини працівників Палацу спорту, які поспішали підготувати арену для концерту.

«Учора ввечері після хокею загинув наш друг Юра Данилов. Загинув, тому що працівники Палацу спорту готувалися до концерту. Вони наспіх валили трибуну і встановлювали сцену. Працівники підганяли нас, мовляв, йдіть ви зі своїми матеріалами, нам треба форсувати. Буквально перед льодом вони розсунули яму, метрів 7 вниз. Ми назвали її "крематорієм". А потім пішли разом з Данєю через тунель, який зазвичай проходять хокеїсти, йдучи в роздягальні. Даня відразу вирішив повернутися назад, а працівники тим часом розсунули "трап". Звичайно, Юра цього не очікував і ступив у 10-метрову прірву», - прокоментував трагедію журналіст.

«Тепер співробітники Палацу спорту будуть розповідати, що він був напідпитку, що ми самі винні. "Виродки" з числа братків-керівників Палацу спорту навіть намагалися мені погрожувати. Але я не хочу відступати», - пише І.Вербіцкій.

Ю.Данілов займався хокейної журналістикою, багато років писав для українських ЗМІ, зокрема співробітничав з газетою «Команда».