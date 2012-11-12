Подорожчання імпортних будматеріалів може призвести до подорожчання житла

Таку думку висловив керівник відділу продажів ЖК «Park Stone» Дмитро Шостя, коментуючи підвищення Верховною Радою імпортних мит на будівельні матеріали у змінах до закону «Про митний тариф».

За його словами, забудовники, які працюють в економ-сегменті, переважно використовують при будівництві вітчизняні матеріали. «На тих об'єктах, де вартість квадратного метра не перевищує 13-15 тис. грн, імпортними будуть хіба що системи опалювання, труби, радіатори, каналізація. У загальному обсязі матеріалів вони займають не більше 5-10%. Отже, на собівартості будівництва підвищення мит на такі складові не позначиться», - вважає він.

На думку Д. Шості, після подорожчання імпортних комплектуючих варто чекати збільшення цін на будівництво житла елітного і бізнес-класу, а також торговельних, бізнес-центрів, готелів та іншої комерційної нерухомості з підвищеними вимогами до облаштування і якості будматеріалів.

«Окрім сантехніки та інженерної складової, часто для таких об'єктів купуються імпортні фасадні системи, а в деяких випадках навіть газобетонні блоки», - додав експерт.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада Верховна Рада України прийняла в цілому зміни до Закону України «Про митний тариф» у частині приведення ставок імпортних мит до Графіка тарифних зобов'язань України перед СОТ. Основними товарами, на які пропонується запровадити підвищене мито, є – дерева, інші рослини, зрізані квіти і декоративна зелень; пластмаси і полімери; машини, устаткування і механізми, включаючи електричні машини; продукти органічної і неорганічної хімії; барвники, фарбувальні речовини, замазки і лаки; штукатурні матеріали, вапно, цемент.