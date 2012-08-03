Ціни на нові квартири в Києві зросли

За даними порталу, в липні вартість житла економ-класу збільшилася на 0,5%, до 9733 грн/кв.м, бізнес-класу – збільшилася на 0,34%, до 15348 грн/кв.м, преміум-класу – збільшилася на 0,96%, до 21075 грн/кв.м.

За інформацією порталу, в липні на продаж пропонувалися квартири 59 операторами в 130 об'єктах як незавершеного будівництва, так і зданих в експлуатацію.

Пропозиція квартир у липні за загальною площею і у грошовому виразі на ринку новобудов Києва порівняно з червнем зменшилася на 2% і 1,09% відповідно.

У структурі пропозиції первинного житла переважають новобудови економ-класу – 59%. Новобудови бізнес-класу становлять 26% загальної кількості, преміум-класу – 16%. За місяць частка новобудов бізнес-класу зменшилася на 1%, преміум-класу збільшилася на 1%

Моніторинг ринку первинної нерухомості Києва здійснюється ІАП «Столична Нерухомість» щомісяця на основі даних, наданих у відділах продажів інвестиційно-будівельних компаній. У звіті проаналізовано 130 новобудов 59 компаній-операторів.

Нагадаємо, 1 серпня, консалтингова компанія «SV Development» повідомила, що на первинному ринку Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир за липень 2012 року збільшилася на 0,48% (8 дол.) – до 1668 дол./кв. м.