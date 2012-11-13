Офіційний курс валют на завтра

Нацбанк встановив офіційний курс гривні до світових валют.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 13 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 799.3000 (на 12 листопада – 799.3000) 100 EUR – 1017.9086 (на 12 листопада – 1014.6314) 10 RUR – 2.5290 (на 12 листопада – 2.5378) Офіційний курс валют на 13 листопада

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