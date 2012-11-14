3-річна дитина загинула через гру з сірниками
00:28, 14 листопада 2012Суспільство
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У Бєлогорському районі Криму сьогодні, 13 листопада, трирічний хлопчик загинув під час пожежі, яка виникла унаслідок гри дітей із сірниками.
Як повідомила прес-служба кримського управління МНС, трагедія сталася у двоповерховому гуртожитку в селі Новожиловка.
Поки мати була у лікаря з однорічною дитиною, в квартирі без нагляду дорослих залишалися четверо дітей.
Коли загорілися меблі і речі сусіди, відчувши запах диму і дитячі крики, вибили двері.
Діти 7-ми, 5-ти і 2-х років вибралися з квартири. За попередньою версією, їх 3-річний брат, злякавшись вогню, накрився ковдрою, одержав термічні опіки і отруївся продуктами горіння.
Рятувальники загасили пожежу менше, ніж за півгодини.
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