Офіційний курс валют на 14 листопада

Нацбанк встановив офіційний курс гривні до світових валют.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 14 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 799.3000 (на 13 листопада – 799.3000) 100 EUR – 1014.7913 (на 13 листопада – 1017.9086) 10 RUR – 2.5201 (на 13 листопада – 2.5290) Усі курси валют на 14 листопада

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