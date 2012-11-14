Поховали найстарішого українця

Як повідомив кореспонденту УНІАН селищний голова Поморян Петро Жовтанський, П.Лизан народився 12 травня 1900 року на хуторі Загора на Золочівщині. Пережив дві війни, служив у Китаї. У повоєнний час працював у колгоспі трактористом. На здоров’я ніколи не скаржився і до лікарів не звертався. Переніс дві операції, які йому зробили вже у поважному віці. У старожила було четверо дітей, 10 онуків, 25 правнуків, 3 праправнуків.

П.Лизан останні роки жив у доньки у Зборівському районі Тернопільщини. Звідти його і привезли до Поморян поховати на місцевому кладовищі де похована його дружина.

„На кладовищі зібралося багато людей провести Петра Лизана, його ж тут всі знали і поважали, тут живуть його родичі, були люди із сусідніх сіл і представники від влади”, - розповів селищний голова.