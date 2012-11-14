Бойко пояснив «збитки Нафтогазу»

Збитки НАК «Нафтогаз України» пояснюються різницею в тарифах для теплокомуненерго і закупівельною ціною на імпортний газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко.

«Збитки «Нафтогазу» - це різниця у ціні між тарифами теплокомуненерго і закупівельною ціною на імпортний газ», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» за 9 місяців 2012 року одержала чистий збиток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) у розмірі 4,559 млрд грн, тоді як за аналогічний період минулого року чистий прибуток компанії становив 16,914 млрд грн.

Виручка від реалізації продукції за МСФЗ за дев'ять місяців поточного року становила 82,377 млрд грн, тоді як минулого року за аналогічний період компанія одержала виручку в 87,277 млрд грн.

Валовий прибуток компанії за МСФЗ за звітний період поточного року становив 4,298 млрд грн.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.