Біля «Каравану» через Мазурка міліція побилася з людьми Корчинського (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, близько 10 молодиків принесли дошку розміром близько 50 х 40 см у металевій рамці. На синьому фоні золотими літерами на на ній написано: «Тут купував товар та стріляв український нео-гайдамака Ярослав Мазурок».

Коли представники «Братства» за допомогою будівельного клею спробували прикріпити цю дошку до колони на вході у ТРЦ, охорона «Каравану» і працівники міліції завадили їм здійснити задумане. В результаті виникла невелика сутичка, під час якої монтажним клеєм було пошкоджено формений одяг двом співробітникам міліції. В результаті штовханини незначний забій ноги отримав фотокореспондент УНІАН, на якого перекинулася бетонна тумба.

Працівники міліції затримали одного з учасників акції та вилучили дошку.

Пояснюючи необхідність проведення такого заходу, лідер «Братства» Дмитро Корчинський в інтерв’ю журналістам сказав: «Більшість українців звикли терпіти приниження, деякі ним насолоджуються, але є люди, які не хочуть терпіти приниження й у відповідь на образи відкривають стрілянину. Це правильний вчинок, це добрий приклад українцям, і, безумовно, це треба вшановувати».

Д.Корчинський зазначив, що дії «караванського стрільця» були спровоковані діями охорони, яка, на його переконання, сама діяла зухвало та неадекватно.

«Ми дуже співчуваємо сім’ям жертв. Дуже погано, що ці люди загинули, але, з другого боку, це специфіка їхньої професії. Тобто, не було б злочинців - не було б міліціонерів або напівміліціонерів-охоронців. І смішно ображатися на вогонь, навіть якщо пожежний постраждав», - зазначив лідер «Братства».

Водночас Д.Корчинський запевнив, що «меморіальна дошка тут буде висіти, навіть коли тут уже не буде «Каравану».