У Гідрометцентрі розповіли, якою буде зима

Про це повідомив директор Гідрометцентру Микола Кульбіда в інтерв’ю газеті «Урядовий кур’єр».

«Ми повинні розуміти: якщо за останні 20 років у нас було 18 теплих зим, то ймовірність холодної зими дуже незначна. Саме тому можемо говорити про ймовірність теплої зими на 99%», - сказав М.Кульбіда.

Однак, підкреслив він, це абсолютно не виключає холодних періодів на тлі загальної теплої погоди.

За його словами, спрогнозувати періоди похолодання неможливо, але вони обов’язково будуть. «Можливі досить жорсткі похолодання - з перепадами температур і в 15, і в 20, і навіть у 30 градусів», - попередив директор Гідрометцентру.

При цьому він додав, що сніговий покрив, ймовірно, буде не стійким - сніг випадатиме і швидко танутиме.

«А ось дощі неминучі», - підкреслив М.Кульбіда.