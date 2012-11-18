Завтра в Україні - від 1 до 6° тепла

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вночі та вранці місцями туман, слабка ожеледь.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у східних областях та Карпатах 1-6° морозу, в Криму 2-7° тепла; вдень в Україні 1-6° тепла, на Закарпатті та півдні Криму 7-12°.

У Києві та Київській області без істотних опадів, вночі та вранці слабкий туман, слабка ожеледь. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі по області від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.