Українець намагався незаконно вивезти 7 мільйонів рублів у багажнику

Сьогодні вранці на Луганщині співробітники Державної прикордонної служби України спільно з працівниками митниці виявили у громадянина нашої держави велику кількість валюти, яку він намагався вивезти через міжнародний пункт пропуску «Ізварине».

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, у чоловіка було виявлено 7 мільйонів російських рублів.

«Інформацію про наміри 37-річного українця переправити через кордон значну суму коштів охоронці кордону відділу «Краснодон» отримали завчасно. В пункт пропуску чоловік прибув на автомобілі «Volkswagen Touareg» і для проходження оформлення обрав смугу «зелений коридор», тим самим показуючи, що не має заборонених речей», - зазначається в повідомленні.

Проте прикордонники ініціювали проведення спільного з митниками поглибленого огляду автомобіля.

«Вивівши транспортний засіб із загального потоку для перевірки працівники пункту пропуску в багажнику виявили 7 мільйонів рублів Російської Федерації. Гроші знаходилися в пакунку в одній з сумок», - повідомили в Держприкордонслужбі.