Денієл Крейг зіграє Бонда ще у двох фільмах за кругленьку суму

Британський актор Денієл Крейг, відомий за фільмами про агента розвідки Джеймса Бонда, підписав контракти на роботу в двох нових серіях Бондіани на 31 мільйон фунтів стерлінгів (близько 50 мільйонів доларів), пише в неділю газета Sunday Times.

Продюсер Бондіани Майкл Вілсон наприкінці 2011 року заявив, що має намір запросити Д.Крейга зіграти у восьми фільмах про агента 007 - це ще п'ять стрічок на додаток до тих, що вже вийшли за його участю, «Казино Рояль» (2006), «Квант милосердя» (2008) і «007: Координати «Скайфол» (2012).

Вихід нового пригодницького бойовика намічено на осінь 2014 року, ще один фільм буде знято в 2016 році. Гонорари Д.Крейга ставлять актора на один п'єдестал з найбільш високооплачуваними акторами Голлівуду, такими як Том Круз і Леонардо Ді Капріо.

Раніше 44-річний актор одержував за головні ролі у фільмах про Бонда дещо «скромніші» суми - 3 мільйони доларів за «Казино Рояль» і 7 мільйонів за «Квант милосердя». Наприклад, його попередник Пірс Броснан за свої дві останні ролі агента 007 одержав 12 мільйонів («І цілого світу замало») та 16,5 мільйонів доларів («Помри, але не зараз»).

Разом з тим за свою останню роль у фільмі «007: Координати «Скайфол» Д.Крейг одержав соліднішу суму - 17 мільйонів доларів. 23-й фільм, що вийшов в 2012 році, про пригоди вигаданого суперагента приурочено до 50-річчя Бондіани і здобув переважно позитивні відгуки критиків, зазначає РІА Новости.