Офіційний курс валют на 19 листопада

23:00, 18 листопада 2012
Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні.

Нацбанк встановив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 19 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD – 799.3000 (на 16 листопада – 799.3000)

100 EUR – 1018.7079 (на 16 листопада – 1019.5871)

10 RUR – 2.5200 (на 16 листопада – 2.5221)

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