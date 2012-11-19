Окремі цифри з бюджету-2013 уряд хоче погодити з МВФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів комітетів Верховної Ради.

За словами В.Хорошковського, «на сьогодні уряд має певні питання щодо макроекономічних показників, і саме в цьому питанні ми хочемо мати спільний погляд, зокрема з нашими кредиторами з МВФ».

«Щойно бюджет буде готовий і Міністерство фінансів представить його уряду, то ми обов'язково його затвердимо, і це означає, що він потрапить до Верховної Ради», - зазначив В.Хорошковський.

Він нагадав, що проект бюджету було внесено до парламенту у визначені Конституцією і законодавством терміни, але після того його було повернуто уряду України.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 19 листопада, під час Погоджувальної ради голова Верховної Ради Володимир Литвин заявив, що проект державного бюджету України на 2013 рік не надійде до парламенту цього тижня.

«Кабінет міністрів України продовжує напружену роботу над проектом державного бюджету на 2013 рік, і цього тижня він не надійде до Верховної Ради», - сказав В.Литвин.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 12 вересня затвердив проект закону України «Про Державний бюджет на 2013 рік», виходячи з прогнозного зростання ВВП на рівні 4,5%. Проект бюджету-2013 розрахований, виходячи із затверджених урядом ще в 2011 році макропоказників, зокрема: зростання ВВП – 4,5%, показник номінального ВВП – 1,688 трлн грн, інфляція – 5,9%.

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин 15 вересня повернув уряду на доопрацювання проект державного бюджету на 2013 рік.

За словами прем'єр-міністра України Миколи Азарова, уряд розраховує на ухвалення бюджету 2013 року до кінця листопада.