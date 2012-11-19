Цей тиждень буде туманним

Впродовж поточного тижня в Україні спостерігатимуться тумани, однак буде переважно без опадів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив директор Українського гідрометцентру МНС Микола Кульбіда.

За його словами, практично весь тиждень на території України буде без опадів, лише 21-22 листопада можливі невеликі дощі.

Також, зауважив М.Кульбіда, спостерігатимуться ранкові тумани, які, втім, удень досить швидко розсіюватимуться. Таким чином, додав директор Укргідрометцентру, це явище не становитиме загрози для учасників руху.

Що стосується температурного режиму, то він збережеться практично на рівні минулого тижня. Вночі температура становитиме 0-4°С морозу, вдень – від 1 до 6 градусів тепла. Найтепліше буде в Криму, де температура сягатиме 8°С.