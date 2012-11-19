У Донецькій області збирають гроші на лікування побитого героя «Шахти № 8»

Про це УНІАН повідомила активістка громадської організації «Донецький правозахисний центр» Олена Ігнатьєва.

За її словами, в організації минулої п'ятниці, 16 листопада, дізналися, що Ю.Сіканова сусіди жорстоко побили бітами 27 жовтня, завдавши щелепно-лицьових травм, і йому терміново потрібні гроші на лікування.

«Ми дізналися про те, що його побили ввечері в п'ятницю, 16 листопада, і вже у суботу почали збір коштів на лікування хлопця. На сьогоднішній день, я сьогодні зідзвонювалася з Юрком, ми зібрали 4 тис. 490 грн і ще у нас є 300 грн готівкою. Люди приходили, приносили по 10, по 20 грн», - розповіла О.Ігнатьєва.

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За її словами, зараз Ю.Сіканов перебуває в одній із Макіївських лікарень, у щелепно-лицьовому відділенні, лікарі ставлять попередній діагноз - перелом суглобових відростків нижньої щелепи. Тому хлопцю потрібна термінова операція з встановлення спеціальних пластин, щоб він не став інвалідом.

«Ми записали його на обстеження в Донецьку, він сьогодні його пройшов. І зараз він знову повернувся в Макіївську лікарню. Ми попросили лікаря не виписувати його, поки ми не зберемо на операцію й післяопераційний період необхідну суму грошей», - пояснила О.Ігнатьєва, додавши, що Ю.Сіканова повинні були прооперувати ще два тижні тому, але через відсутність грошей цього не зроблено.

Вона сказала, що за попередньою оцінкою лікарів, на лікування й на реабілітацію цього пацієнта потрібно буде до 10 тис. грн: 1 тис. грн на обстеження, 3 тис. грн - на пластини і від 5 до 6 тис. грн на лікування й загальну реабілітацію.

За словами О.Ігнатьєвої, «обстеження Юрій сьогодні вже пройшов, і тепер будуть відомі конкретніші цифри. Проте за найкращими прогнозами цих 4,5 тис. грн, які вже зібрали, не вистачить».

«Тому ми сподіваємося, що до кінця тижня ми зберемо достатню суму й Юрію зможуть зробити операцію», - сказала О.Ігнатьєва.

Допомогти можна, перерахувавши гроші на особисту картку Ю.Сіканова у відділенні ПриватБанку на номер: 5211 5374 1725 8378.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня фільм естонського режисера Мар'ян Каат «Шахта № 8», який розповідає про експлуатацію дитячої праці на нелегальних шахтах Донецької області, був заборонений до показу на Фестивалі документального кіно в Києві. Головний герой фільму - підліток із неблагополучної сім'ї, який вимушений йти працювати на «копанку», щоб прогодувати своїх сестер. Фільм було знято з фестивального показу за ініціативою його українського співпродюсера Олени Фетисової. Причому відбулося це всього за декілька годин до презентації. Український співпродюсер фільму О.Фетисова раптово назвала своє ж кіно «постановочним і не відповідним жанру». Такий хід, на думку естонської сторони, виглядає вельми дивним, оскільки раніше нічого подібного О.Фетисова не заявляла, й навпаки, будучи продюсером, мала намір розповсюджувати фільм в Україні.

За інформацією сайту donbass.ua, у Ю.Сіканова 27 жовтня сталася сварка з сусідами - батьком і сином. Сусіди пояснили, що нібито хлопець першим грубо зачепив їх біля хвіртки, от вони й вирішили його проучити. «Того вечора я не пив. Я ж член дільничної виборчої комісії, мені треба було бути тверезим», - пояснив тоді дільничному міліціонеру сусід. Відразу міліцію ніхто не викликав, лише на ранок Ю.Сіканов звернувся до лікарів. Після інциденту квартира хлопця була залита кров’ю, стільці й вікна розбиті. Сам він ситуацію пояснив так: він спав, а «мужики самі прийшли з бітою». За фактом бійки і нанесення тілесних ушкоджень макіївською міліцією було порушено кримінальну справу.