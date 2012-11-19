У Донецьку битами побили головного героя фільму про дитячу працю на шахтах

Про це "ОстроВу" повідомив голова громадської організації «Трудовий рух« Солідарність» Костянтин Ільченко. «Поки ми не знаємо подробиць, але відомо, що після цього фільму у Юри почалися труднощі з місцевим населенням - після показу фільму в Сніжному закрили копанки. Один благодійний фонд навіть пропонував Юрі переїхати в Харків. Але він не погодився, оскільки в сім'ї і за матір і за батька ... Ми йому казали: «Юра, якщо будуть проблеми, дзвони, і Микола Кузьмич (Козирєв, голова обласної організації Комітету захисту конституційних прав і свобод громадян - авт.) Те саме говорив йому. І раптом - вчора мені повідомили ... », - розповів К.Ільченко. Тепер хлопцю потрібна операція, яка коштує 10000 грн., Також на передопераційне обстеження необхідно знайти ще 1500 грн.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня фільм естонського режисера Мар'яни Каат «Шахта № 8», який розповідає про експлуатацію дитячої праці на нелегальних шахтах Донецької області, був заборонений до показу на Фестивалі документального кіно в Києві. Головний герой фільму - підліток з неблагополучної сім'ї, який змушений йти працювати на «копанку», щоб прогодувати своїх сестер. Фільм був знятий з фестивального показу за ініціативою його українського співпродюсера Олени Фетісової.

Причому відбулося це всього за кілька годин до презентації. Український співпродюсер фільму О.Фетісова раптово назвала своє ж кіно «постановочним і не відповідним жанру». Такий хід, на думку естонської сторони, виглядає досить дивним, оскільки раніше нічого подібного О.Фетісова не заявляла, і навпаки, будучи продюсером, мала намір поширювати фільм в Україні.