Згідно з новим кодексом, зникнуть хабарі для пожежних перевіряльників

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, за його словами, прийняття кодексу усуває суперечності та дублювання законодавства, розмежовує повноваження і функції центральних та місцевих органів виконавчої влади, суб'єктів господарювання, визначає у єдиному законодавчому акті засади державної політики у сфері цивільного захисту.

«Сталася велика подія, на яку ми чекали більше 10 років, - нарешті набув чинності кодекс цивільного захисту населення. Ідея створення подібного документа виникла ще у 2001 році, у 2003 році було перше доручення Президента і лише наприкінці 2012 року ми створили його. З 1 липня 2013 року кодекс вступить у дію. До цього моменту нам треба підготувати більше 100 нормативно-правових актів, щоб він міг працювати на повну силу», - наголосив В.Квашук.

За його словами, особливої ваги цей закон набуває із соціально-економічної точки зору: «Нарешті створені нормальні умови для спрощення ведення бізнесу. Я думаю, що це вплине на рейтинг України. У нас бізнес буде працювати в більш сучасних, цивілізованих умовах».

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В.Квашук підкреслив, що, відповідно до норм кодексу, підприємцю не потрібно буде отримувати дозвіл на початок роботи підприємства або об'єкта, а необхідно буде лише подати декларацію про виконання заходів пожежної безпеки. При цьому декларація не буде потрібною для тих, хто працює на базарах, у кіосках, торговельних місцях, які легально встановлені. Об'єктам, які мають високий ступінь пожежної небезпеки, крім декларації, необхідно буде надати експертизу про виконання всіх норм пожежної безпеки.

В.Квашук особливо наголосив на тому, що віднині для зупинки роботи об'єкта буде необхідне рішення адміністративного суду, яке може бути винесене тільки в разі загрози життю й здоров'ю громадян.

Також кодекс містить велику кількість норм, які покращать функціонування системи цивільного захисту у сфері підготовки кадрів, реагування на надзвичайні ситуації, зокрема спрощення процедури прийняття рішення про евакуацію громадян у разі виникнення надзвичайної ситуації, а також у сфері навчання населення елементарним правилам безпечної життєдіяльності, використання захисних споруд, системи страхування тощо, йдеться у повідомленні.