Янукович підписав Кодекс цивільного захисту України

Про це повідомляє Урядовий портал з посиланням на прес-службу МНС України.

«Кодекс забезпечує функціонування цілісної системи цивільного захисту в Україні із врахуванням кращого світового досвіду. Правові норми у цій сфері до цього часу регулювали близько 10 законів України, при цьому деякі з них втратили свою актуальність та потребували скасування», – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що «реалізація цього документу усуне суперечності та дублювання законодавства, розмежує повноваження і функції центральних і місцевих органів виконавчої влади, суб'єктів господарювання, визначить у єдиному законодавчому акті засади державної політики у сфері цивільного захисту».

Як зазначає прес-служба МНС, одне з найголовніших досягнень даного нормативно-правового акта є впровадження заходів для зменшення наглядових та контрольних функцій у сфері техногенної та пожежної безпеки. Повністю скасовується процедура отримання дозволів органів пожежної безпеки на початок робіт, встановлюється виключно судовий порядок зупинення роботи суб'єктів господарювання і лише за наявності порушень, що створюють загрозу життю або здоров'ю людей. Це в свою чергу дасть змогу суттєво полегшити умови ведення бізнесу в Україні.

«Наразі Кодекс уже набув чинності. При цьому він вступить в дію з 1 липня 2013 року. У зв'язку з цим МНС України у взаємодії з іншими органами виконавчої влади розпочало роботи щодо підготовки більше 100 нормативно-правових актів для вдосконалення системи цивільного захисту населення», - повідомляє прес-служба МНС.