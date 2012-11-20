Українська делегація вшанувала пам'ять загиблих у КарЛАГу

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України, у відкритті офісу взяли участь міністр оборони України Дмитро Саламатін, Надзвичайний та Повноважний Посол України в Республіці Казахстан Олег Дьомін, аким (губернатор) Карагандинської області Абельгази Кусаінов, почесний консул України у м. Караганда Ерлан Досмагамбетов.

«Відкриття Почесного консульства України – значуща подія для наших країн і вагомий внесок у активізацію українсько-казахстанських відносин», – зазначив О.Дьомін.

Також Д.Саламатін та члени української військової делегації поклали квіти до КарЛАГу - одного з колишніх найбільших виправно-трудових таборів ГУЛАГу за часів СРСР, що розташовувався на території Карагандинської області Казахстану.